L’Apple Store de Vienne ouvrira ses portes le 24 février

Apple a officiellement annoncé la date d’ouverture du premier Apple Store en Autriche, qui sera inauguré le 24 février à Vienne.

Situé dans la rue Kärntner Straße, cet Apple Store intègre le nouveau design des magasins Apple, avec de grandes fenêtres, beaucoup de vert même à l’intérieur et plusieurs zones dédiées aux visiteurs.

Le magasin s’intègre parfaitement à l’architecture typique des bâtiments viennois. Apple a complètement remplacé les fenêtres précédentes, créant de plus grandes fenêtres respectant l’histoire de la structure. Des arbres décoratifs ont également été installés pour couvrir un côté du bâtiment, ainsi que plusieurs jardinières.

Angela Ahrendts : « Nous sommes impatients de rejoindre la vibrante ville de Vienne, un carrefour européen si riche en histoire et en culture. L’Apple Kärntner Straße apporte le meilleur d’Apple avec nos produits, services et programmes éducatifs. Tout le monde est invité à se connecter, être inspiré pour apprendre et libérer leur créativité. »