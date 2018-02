Apple met à l’honneur le processus du mode Portrait Lightning en vidéo

Alors que le mode Portrait Lightning a largement été mis en avant par Apple dans de nombreuses vidéos depuis le lancement de l’iPhone X, la firme a tenu à montrer dans une nouvelle vidéo le processus pour parvenir à mettre en place cette fonction.

« Nous avons étudié l’art du portrait de la peinture à la photographie. Jetez un oeil derrière l’iPhone X et découvrez le processus que nous avons suivi pour créer Portrait Lighting. En combinant des principes d’éclairage intemporel avec un apprentissage automatique avancé, nous avons créé un iPhone qui prend des portraits de qualité studio sans le studio. »

 

Au début de cette vidéo, on découvre une jeune femme prendre la pose dans un studio traditionnel, avec tout le matériel et la main d’œuvre nécessaire pour le mettre en place. Le but est de montrer comment travaillent les photographes professionnels depuis toujours pour obtenir différents éclairages en studio. Puis l’on voit la mannequin changer de place sans tout l’attirail professionnel, avant de se munir de son simple iPhone X depuis lequel prend une photo avant de jouer avec les 5 éclairages disponibles dans le mode Portrait Lightning : éclairage naturel, éclairage de studio, éclairage des contours, éclairage de scène et éclairage de scène mono.