Un nouvel iPhone SE de 4,2 pouces présenté à la WWDC 18 ?

D’après le site chinois QQ, Apple pourrait dévoiler la prochaine version de l’iPhone SE lors de la WWDC 2018 qui se tiendra en juin prochain.

Selon cette source, la deuxième génération de l’iPhone SE sera présentée durant la conférence des développeurs avant d’être commercialisé quelques semaines plus tard. Au sujet des spécifications, il serait question d’un processeur A10, 2 Go de RAM, de 32 Go et 64 Go de stockage. L’appareil devrait toujours intégrer le Touch ID, en laissant de côté le capteur pour la reconnaissance faciale. En revanche, cet iPhone SE 2 ne pourrait embarquer un écran de 4,2 pouces au lieu de 4 pouces.

Avec cet appareil d’entrée de gamme, Apple devrait se concentrer principalement sur les marchés asiatiques. Nous verrons si la rumeur se confirme ou non dans les prochains mois…