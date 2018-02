Apple a supprimé AirPlay 2 de la bêta 3 d’iOS 11.3 et tvOS 11.3

Après avoir libéré la troisième bêta d’iOS 11.3, tvOS 11.3 et macOS 10.13.4, on remarque qu’Apple n’a pas apporté de nouveautés particulières. En revanche, AirPlay 2 a disparu de la circulation.

Pour rappel, AirPlay 2 permet à l’utilisateur de diffuser de l’audio simultanément sur plusieurs appareils compatibles à l’aide de l’application Maison. Cette nouveauté a été présenté par Craig Federighi lors de la WWDC 2017, mais Apple n’a toujours pas fixé de date de sortie de cette fonction très attendue, et promise pour le courant de l’année.

AirPlay 2 apportera également l’audio Multi-room et la synchronisation stéréo avec le HomePod. On ne sait donc pas pourquoi Apple a supprimé AirPlay 2 de cette bêta 3, sachant que la fonction était présentée dans les deux bêtas précédentes – c’est probablement lié au fait que les développeurs d’Apple aient besoin d’un peu plus de temps pour l’optimiser.