Le prix de l’iPhone X aurait raison des mauvaises ventes en Asie

D’après le Wall Street Journal, le prix élevé de l’iPhone X aurait considérablement ralentit les ventes dans plusieurs pays asiatiques.

À 1000$ l’iPhone, il est certain que le prix n’est pas accessible par la plupart des populations asiatiques. C’est pourquoi de plus en plus de consommateurs locaux feraient le choix de se tourner vers des alternatives moins chères en s’appuyant sur des marques chinoises telles que Xiaomi. À titre exemple, en Thaïlande et au Vietnam, la part de marché de l’iPhone est restée inchangée ou a légèrement diminué, tandis que celle des producteurs asiatiques a fortement augmenté. Il en va de même dans d’autres pays tels que l’Indonésie, les Philippines et la Malaisie.

Le WSJ souligne toutefois que la priorité d’Apple n’a jamais été d’obtenir des clients sur les marchés émergents comme la Chine et l’Inde. Le géant américain ne se soucie que très peu de vendre des smartphones d’entrée de gamme, son objectif est toujours de vendre du haut de gamme. La priorité d’Apple domine la partie supérieure du marché des smartphones.

Incidemment, le chiffre d’affaires d’Apple dans de nombreux pays asiatiques a augmenté, indiquant que les appareils haut de gamme sont toujours valorisés et vendus. Et en Chine, les résultats continuent d’être positifs.