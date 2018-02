Samsung baisse drastiquement la production des écrans OLED

Les écrans OLED de Samsung ne sont plus à la fête, à tel point que la firme sud-coréenne aurait prévu de réduire sa production actuelle d’environ 45 à 50 millions d’unités à moins de 20 millions en mars.

D’après Nikkei, cette importante baisse serait le résultat des mauvaises ventes d’iPhone X obligeant Apple à réduire ses commandes d’écrans OLED, mais aussi d’autres composants. Aujourd’hui, Samsung aurait un surplus écrans OLED suite à la baisse de production d’iPhone X. Elle chercherait maintenant de nouveaux clients pour écouler ces dalles, même si pour cela, il va falloir revoir le prix de vente à la baisse.

En terme de bénéfices, Samsung s’attend ainsi à une chute entre le quatrième trimestre 2018 (1,06 milliard d’euros) et le premier trimestre 2018. Possible que la tendance ne s’arrange pas à l’avenir, sachant qu’Apple prévoit de se fournir en écran chez d’autres fabricants, ce qui lui permettrait de faire jouer la concurrence et obtenir de meilleurs tarifs sur l’OLED.

Rappelons que Samsung est l’un des plus importants concurrents d’Apple, ce pourquoi la firme californienne met aussi tout en œuvre pour avoir de nouveaux fournisseurs.