Bug Telugu : comment résoudre le problème du caractère indien qui bloque l’iPhone

Depuis plusieurs jours, un caractère indien particulier a la fâcheuse tendance à faire crasher les applications mais aussi de bloquer les iPhone. Le problème est que certains plaisantins s’en amusent en l’en voyant à d’autres personnes pour faire une blague.

Ce bug Telugu concerne tous les systèmes d’exploitation d’Apple (iOS, macOS et watchOS) et provoque le gel des applications telles que Messages, Safari, WhatsApp et Facebook Messenger. De plus, les iPhone concernés redémarrent en boucle. Notez que ce bug n’est pas présente sur iOS 11.3 actuellement en bêta. Il existe donc deux solutions pour se protéger de ce phénomène. Apple promet également de sortir très bientôt une mise jour avant celle d’iOS 11.3 pour corriger le problème.

Si vous ne voulez pas trop vous compliquer la vie et que vous préférez rester dans des versions stables d’iOS en attendant qu’Apple corrige le problème, vous pouvez désactiver temporairement l’aperçu des notifications depuis l’application Réglages > Notifications > Afficher les aperçus > et sélectionnez Jamais. Cette méthode est simple et rapide.

Sinon, vous avez la possibilité d’opter pour l’installation d’iOS 11.3 bêta en vous inscrivant sur le site Apple dédié aux bêta-testeurs : beta.apple.com. Suivez les instructions, et le caractère indien ne sera ensuite plus en mesure de bloquer vos apps et l’iPhone.

Dans le cas où vous êtes déjà touché par le bug, il ne vous reste plus qu’à lancer une mise à jour via iTunes pour installer la bêta d’iOS 11.3 ou encore de restaurer votre appareil, en mode DFU dans les deux cas.

N’hésitez pas à nous dire dans les commentaires, si vous êtes victimes du bug Telugu, et si ces méthodes vous ont aidé.