Apple atteint 51% de toutes les recettes du marché des smartphones

Pour la première fois, Apple a conquis plus de la moitié des revenus mondiaux des smartphones. Comme l’a confirmé par Strategy Analytics, le marché mondial des smartphones a atteint un niveau record de 120 milliards de dollars au quatrième trimestre de 2017. Le leader de ce classement est comme toujours Apple, en atteignant 51% de tous les records de vente.

« Le prix de vente moyen de l’iPhone est proche de 800 $ et est presque trois fois supérieur à la moyenne globale de l’industrie », a déclaré le directeur exécutif de Strategy Analytics, Neil Mawston. « L’iPhone d’Apple est une incroyable machine à fabriquer de l’argent. »

Plus particulièrement, le prix de vente moyen des smartphones Apple a non seulement augmenté, mais aussi le reste de l’industrie a vu son ASP augmenter de 18% d’une année sur l’autre, principalement grâce à Samsung. Le modèle le plus vendu du trimestre a été l’iPhone X. Le chiffre d’affaires d’Apple était environ sept fois plus élevé que celui de Huawei, classé troisième.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple mène le chiffre d’affaires sur le marché des smartphones, mais au T4 2017 elle a dépassé sa part de 50%. La moitié du chiffre d’affaires de l’ensemble du marché des smartphones est dont entre les mains d’une entreprise…