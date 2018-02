Donnez du style à votre iPhone X avec la coque Luphie en métal, et la Spigen Ultra Hybrid

Avoir du style, ça peut passer par les fringues, mais aussi par les accessoires. Et quoi de mieux que d’habiller votre iPhone X avec style ! Nous vous proposons aujourd’hui de découvrir deux coques spécialement conçues pour le dernier né d’Apple.

Coque Luphie pour iPhone X

Tout d’abord, il y a cette magnifique coque Luphie en métal accompagnée d’un verre renforcé. La bonne nouvelle est que vous n’avez pas besoin de tournevis pour l’installer, comme c’est le cas avec les autres coques du genre. Là il suffit simplement de clipser les éléments et le tour est joué ! Pour autant, cela n’enlève strictement rien à la robustesse de cette coque Luphie.

La Luphie se veut légère, solide et surtout elle donne un tout nouvel aspect à votre iPhone X. Sans oublier que grâce à elle, vous n’aurez plus à craindre les chutes et autres rayures. Les bords ont été rehaussés de sorte à ce que l’écran soit encore plus protéger. De plus, rien ne vous empêche d’ajouter un verre trempé sur la face avant.

L’accès aux boutons est quant à lui parfait. Vous n’aurez aucun mal à les utiliser ou encore à charger votre iPhone X sur un socle car l’ouverture pour le Lightning est suffisamment grand.

Si cette coque vous donne déjà envie, sachez que vous la trouverez à seulement 28,49€ sur MobileFun dans la catégorie Accessoires pour iPhone X.

Coque Spigen Ultra Hybrid pour iPhone X

Chez Spigen, on trouve également de très beaux accessoires pour iPhone X. Par exemple, il y a la coque Ultra Hybrid noir mat avec son dos transparent. Elle est fine, légère, et se dote d’un genre bumper sur le pourtour. Ce dernier fait partie intégrante de la coque, et ne peut donc pas être enlevé. La coque offre elle aussi un confort d’utilisation mais n’oublie pas l’essentiel, protéger efficacement votre appareil à plus de 1000€.

L’accès aux boutons et ports se fait sans encombre. La face avant est également rehaussée pour éviter que l’écran entre en contact à avec une table par exemple, ce qui lui permet d’être tout aussi à l’abri d’éventuelles chutes.

La coque Spigen Ultra Hybrid est disponible au prix de 22,99€ dans la boutique MobileFun. Vous la trouverez aux côtés d’autres coques pour iPhone X.