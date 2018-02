iOS 12 : l’ancien président de Windows parle de la nouvelle stratégie choisie par Apple

Selon Steven Sinofsky, l’ex-président de Microsoft Windows, la décision d’Apple de se concentrer sur l’amélioration des performances et des optimisations dans iOS n’est pas vraiment une « révolution », mais une phase naturelle de développement d’un système d’exploitation.

Sur son profil Twitter, Steven Sinofsky a écrit que « ce qui arrive à un projet qui grandit avec le temps, c’est que les processus et les approches doivent être repensés. Cela signifie simplement que vous vous concentrez sur d’autres priorités telles que les tests d’intégration et les optimisations. »

Le changement pourrait sembler époustouflant pour ceux qui travaillent chez Apple et pour les utilisateurs qui suivent l’histoire de l’entreprise, étant donné qu’il ne s’était jamais produit une telle chose avec iOS, mais l’ancien président de Windows n’est pas d’accord : « De mon point de vue, ce choix a été fait car certains produits Apple sont maintenant perçus comme moins stables et avec plus de bugs. Je pense que le matériel et les logiciels Apple ont une qualité que notre industrie n’a jamais connue auparavant. En dépit de cela, il y a encore un moment où nous devons nous concentrer principalement sur les optimisations. »