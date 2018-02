Alto’s Odyssey est disponible en pré-commande sur l’App Store

Après l’excellente Alto’s Adventure, le studio Snowman revient à une suite tout aussi haletante baptisée Alto’s Odyssey, qui promet elle-aussi de belles heures de jeu.

Pour l’heure, Alto’s Odyssey est disponible qu’en pré-commande au prix de 5,49€, avant sa sortie officielle programmée le 22 février prochain sur l’App Store. En attendant de vivre une nouvelle aventure, les développeurs de Snowman ont publié une vidéo sur YouTube, histoire de nous tenir en haleine. Notez qu’après votre achat, le jeu ne comporte aucune publicité, ni même d’achats in-app.

 

« Juste au-delà de l’horizon se trouve un désert majestueux, immense et inexploré. Rejoignez Alto et ses amis et partez pour un voyage sans fin à la découverte de ses secrets. Envolez-vous au-dessus des dunes balayées par le vent, traversez des canyons palpitants et explorez des cités temple longtemps cachées dans un endroit fantastique. En chemin, vous sillonnerez des vignes, rebondirez au sommet de montgolfières, escaladerez des parois rocheuses imposantes et échapperez à des lémuriens espiègles – tout en découvrant les nombreux mystères du désert. »

Par ailleurs, Alto’s Odyssey est une application universelle avec prise en charge de iCloud, cela signifie que vous pouvez commencer à jouer sur votre iPhone, iPad et Apple TV, et poursuivre votre progression sur l’un de ces trois appareils.

Fonctionnalités :

Une expérience autonome. Alto’s Odyssey est la suite de Alto’s Adventure, acclamé par la critique, mais vous n’avez besoin d’avoir joué à l’un pour profiter de l’autre.

Facile à apprendre, difficile à maîtriser. Au cœur de la série Alto se trouve un élégant système élégant de tour one-touch. Echaînez les combos et accomplissez 180 défis — le tout avec des commandes intuitives.

Explorez les biomes. Des dunes aux canyons, en passant par la cité temple, explorez un paysage riche et varié, avec pour chaque zone des graphismes et un gameplay uniques.

Hauteurs retrouvées. Découvrez des secrets dans le ciel avec des montgolfières, en déplaçant des rails grinçants et en escaladant des murs.

Maîtrisez les éléments. En plus de la foudre et des événements météorologiques comme les tempêtes de sable les étoiles filantes, le désert abrite tornades et eaux vives.

Faites connaissance avec Alto et ses amis. Débloquez six personnages uniques, chacun avec ses propres attributs et capacités.

Mode zen. Complet avec sa bande-son sereine, ce mode détente distille Odyssey vers ses éléments les plus purs : pas de score, pas de pièce et pas d’énergie. Juste vous et le désert infini.

Mode photo. Dans l’écran de pause, passez derrière l’objectif et prenez de superbes photos de votre voyage à travers le désert. Pincez, tapez, faites un panorama ou zoomez pour cadrer le cliché idéal, et partagez-le avec famille et amis.

Musique originale et audio fait à la main. Écouteurs recommandés !

› Télécharger Alto’s Odyssey sur l’App Store : 5,49€