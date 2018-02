Un HomePod mini et un Apple Pencil compatible avec l’iPhone OLED pour 2018 ?

L’analyste Jun Zhang de Rosenblatt Securities revient aujourd’hui avec de nouvelles spéculations pour 2018. Alors qu’Apple commence aujourd’hui à livrer les premiers HomePod, Jun Zhang de Rosenblatt Securities croit savoir qu’un HomePod mini serait sur les rails et pourrait même être dévoilé à l’automne prochain.

L’objectif premier serait qu’Apple puisse se positionner sur un marché où la concurrence est assez rude, et où les prix de certaines enceintes connectées sont plus abordables. Alors que le HomePod est commercialisé à 349$, l’analyste pense que le HomePod mini pourrait être proposé entre 150 et 200 $, avec bien entendu des caractéristiques moins alléchantes que sur le HomePod premier du nom. Probablement qu’il y aurait moins de composants comme cela pourrait être le cas du nombre de haut-parleurs. Concrètement, l’idée serait de faire un peu comme avec le Google Home et le Home mini – idem avec l’Echo d’Amazon. C’est pourquoi Jun Zhang pense que les ventes pourraient atteindre 6 millions cette année.

L’analyste évoque ensuite le cas de l’Apple Pencil dont une version 2.0 serait dans les cartons. Le crayon connecté serait toujours compatible avec l’iPad Pro, mais il le serait également avec le futur iPhone Xs Plus de 6,5 pouces doté d’un écran OLED. Concrètement, Apple proposera sa propre solution pour entre directement en concurrence avec le Galaxy Note de Samsung, qui lui dispose depuis toujours d’un stylet.

Pour finir, Jun Zhang croit aussi au lancement d’un nouvel iPhone SE plus performant et à un iPad Pro doté de la caméra TrueDepth, et de fait doté de la reconnaissance faciale Face ID. Il mentionne également un iPhone 8 PRODUCT(RED), dont les ventes pourraient atteindre près de 3 millions d’unités.

En état, il est important de préciser que ce ne sont encore que des rumeurs, alors soyons méfiants, et attendons les annonces officielles d’Apple…d’ici cet automne.