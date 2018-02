De nouveaux détails sur les futurs iPhone 9, iPhone Xs et iPhone Xs Plus

Après avoir annoncé l’arrêt des ventes de musiques sur iTunes, le site Apple Toolbox revient avec de nouvelles informations qui cette fois concernent les futurs iPhone qu’Apple dévoilera en fin d’année.

Plus précisément, il est question de l’iPhone 9 pour lequel le site croit savoir que son design devrait être assez proche de l’iPhone X, et pourrait même être vendu entre 700 et 800 dollars. En revanche, il n’embarquerait pas d’écran OLED mais un LCD accompagné de l’encoche où viendraient se loger les différents composants pour Face ID. La reconnaissance faciale pourrait donc être de la partie sur l’iPhone 9, une technologie pourtant absente de l’iPhone 8 et 8 Plus. Seul l’iPhone X dispose actuellement de Face ID.

Apple Toolbox évoque ensuite le cas des iPhone Xs et Xs Plus. Ces deux iPhone haut de gamme devraient offrir de jolies performances grâce à un nouveau processeur A12 et de 4 Go de RAM. Rappelons que l’iPhone Xs et Xs Plus seront dotés respectivement d’une dalle OLED de 5,8″ et de 6,5 (définition de 2800×1242). Le site nous apprend également que Face ID devrait passer en version 2.0, offrant une meilleure rapidité et une précision encore plus poussée.

En terme de prix, ces derniers pourraient être proposés à 999$ pour l’iPhone Xs et 1099$ dans le cas du iPhone Xs Plus.