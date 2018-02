Qualcomm a également rejeté l’offre de Broadcom de 121 milliards de dollars

La plus grande acquisition dans l’histoire du monde de la technologie ne sera pas faite, du moins pas avec le montant de 121 milliards de dollars proposé par Broadcom à Qualcomm qui vient de rejeter cette seconde offre.

À titre de rappel, Le conseil d’administration de Qualcomm a déjà rejeté l’offre précédente de 105 milliards de dollars proposée en Novembre. Même si Qualcomm est toujours prête à vendre, elle ne compte pas brader son entreptrise. Les deux offres de Broadcom ont été jugées trop faibles.

Cette acquisition ferait de Broadcom le troisième fabricant de puces derrière Intel et Samsung. Avec Broadcom, Apple aurait l’occasion de passer en revue les accords et de clôturer le procès avec Qualcomm qui dure depuis des mois maintenant.

On se souvient que tout a commencé par une plainte déposée par Apple, alléguant que Qualcomm avait exigé le paiement des redevances de brevets dont elle ne détenait aucun droit, venant même à lui demander jusqu’à 1 milliard $ pour assurer la fourniture de modems d’iPhone. Au total, Qualcomm aurait extorqué 1 milliard de dollars à Apple, ce que la société exige désormais dans la poursuite déposée ces derniers mois. Apple a également accusé Qualcomm d’avoir illégalement augmenté les prix des redevances. Dans la pratique, pour les avocats d’Apple, Qualcomm a utilisé son « monopole » pour ne pas respecter les engagements FRAND, et lui faire payer alors des redevances beaucoup plus élevées. La plainte déposée par Qualcomm nie ces allégations et parle de la volonté de la société Cupertino de chercher à avoir des coûts de licence inférieurs.

Suite au rejet de la seconde offre par le dernier conseil d’administration, Broadcomm a décidé d’augmenter l’offre à Qualcomm. En revanche, les chiffres n’ont pas encore été divulgués.