Broadcom augmente son offre pour acquérir Qualcomm

Après le rejet de la première offre d’environ 105 milliards de dollars, Broadcom tente à nouveau sa chance avec une offre de 121 milliards pour acquérir Qualcomm.

Le conseil d’administration de Qualcomm avait rejeté l’offre de 105 milliards de dollars présentée par Broadcom en novembre. Ce n’était pas une fermeture définitive, car la société a toujours dit qu’elle était prête à vendre, mais pas avec une offre jugée trop faible. Maintenant, Broadcom est prête à poser 121 milliards de dollars sur la table pour convaincre le conseil d’administration de Qualcomm.

Cette acquisition ferait de Broadcom le troisième fabricant de puces derrière Intel et Samsung. Avec Broadcom, Apple aurait l’occasion de passer en revue les accords et de clôturer le procès avec Qualcomm qui dure depuis des mois maintenant.

On se souvient que tout a commencé par une plainte déposée par Apple, alléguant que Qualcomm avait exigé le paiement des redevances de brevets pour lesquels elle ne détenait aucun droit. Elle demandait même jusqu’à 1 milliard de dollars pour assurer la fourniture des modems pour iPhone. Au total, Qualcomm aurait extorqué 1 milliard de dollars à Apple, ce que la société exige désormais dans la poursuite déposée ces derniers mois.

Apple accuse également Qualcomm d’avoir augmenté illégalement les prix par rapport à la concurrence, en jouant sur les contrevérités concernant les redevances. Dans la pratique, pour les avocats d’Apple, Qualcomm a utilisé son « monopole » pour ne pas respecter les engagements FRAND (ceux qui s’engagent à accorder aux normes de l’industrie des brevets considérés raisonnables et non discriminatoires), et faire payer des redevances beaucoup plus élevées. La plainte déposée par Qualcomm nie ces allégations et parle de la volonté de la société Cupertino d’avoir des coûts de licence inférieurs.