Nouveaux jeux iOS : FINAL FANTASY XV, Dandara, Reporter 2 et plus

En ce jeudi 8 février, les développeurs et les éditeurs ont sorti de nouveaux jeux pour iPhone et iPad. Parmi ces titres, on retrouve FINAL FANTASY XV, Dandara, Reporter 2 et plus.

FINAL FANTASY XV POCKET EDITION

FINAL FANTASY XV POCKET EDITION : Gratuit

Voici l’histoire du roi élu, le sauveur d’étoiles. Après des années de conflit, les nations de Lucis et Niflheim acceptent enfin de signer un armistice. Noctis, prince héritier de Lucis, doit se marier à Dame Lunafreya de Tenebrae en signe de paix. Le prince se met en route la veille de la cérémonie, organisée par son père, le roi Regis. Mais Noctis ne sait pas encore que son périple sera rempli de dangers…

Dig Dog – Treasure Hunter

Dig Dog – Treasure Hunter : 3,49€

Dig Dog est un jeu de plateforme et d’action dans la veine de Rogue. Creusez en quête de trésors, aventures et os ! Sautez, foncez, piétinez et creusez dans un monde étrange habité de curieuses créatures.

Dandara

Dandara : 16,99€

Le monde de Sel est au bord de l’effondrement. Les citoyens, autrefois libres d’esprit, sont désormais oppressés et isolés. Mais tout n’est pas perdu, car le voile de la peur sera abaissé par une héroïne, un rayon d’espoir. Son nom est Dandara.

[Premium] RPG Dragon Lapis

[Premium] RPG Dragon Lapis : 5,99€

Il y a mille ans, une grande bataille s’ensuivit entre deux dragons, l’un d’or et l’autre d’argent, où ils furent scellés. Cependant, la véritable histoire commence plusieurs siècles plus tard, après le réveil du Dragon d’argent, et lance un assaut sur un village frontalier dans le Grand Nord…

[Exception]

[Exception] : 2,29€

Exception est un jeu sur la programmation d’IA. Pendant le jeu, le joueur doit aider l’unité à vaincre son ennemi dans le monde virtuel. Cependant, le joueur a besoin de contrôler les unités en les programmant au lieu de les contrôler directement.

Stickman Disc Golf Battle

Stickman Disc Golf Battle : Gratuit

Stickman Disc Golf Battle est un jeu PVP qui se base sur la formule multijoueur réussie de Stickman Skate Battle et de Stickman Cross Golf Battle. Utilisez différents disques réalistes (Fader, Curver, Ranger, etc.) combinés avec des joueurs ayant des capacités différentes pour battre vos adversaires dans des paysages spectaculaires.

Just Ski and Snowboard

Just Ski and Snowboard : 4,49€

Just Ski and Snowboard est la combinaison « premium » de Just Snowboarding et de Just Freeskiing. Le jeu est une simulation de snowboard et de freeski très authentique avec des possibilités infinies grâce à 3D Touch, de style et avec des pistes réalistes !

Reporter 2

Reporter 2 : 3,49€

La suite du populaire jeu d’action-horreur “Reporter” du studio “AGaming +” vous choquera au plus profond ! Éteignez les lumières, branchez un casque et faites attention, car seule la personne attentive et prudente peut enfin percer cette sombre histoire !