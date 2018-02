Voici les 157 nouveaux Emojis prévus dans iOS 12 [Vidéo]

Le consortium Unicode vient de lever le voile sur les 157 nouveaux Emojis qui arriveront cet automne sur iOS. Pour être plus précis, ces Emojis seront proposés sur iPhone, iPad, iPod touch qui tourneront sous iOS 12, mais aussi sur Mac et Apple Watch.

Parmi ces Emojis, on trouvera une boîte à outils, une épingle, du papier toilette, un aimant, du savon, un skateboard, un tricot, un cupcake, de la laitue, un beagle, un lama, un paon, un raton laveur, un moustique, un perroquet, un os, un microbe, et bien plus encore. Histoire de vous faire une idée sur l’étendue de cette fournée voici une vidéo qui les présente :

 

Malheureusement, il faudra se montrer patient avant de pouvoir les utiliser puisque iOS 12 ne sera disponible qu’en septembre/octobre prochain en version finale. En revanche, les développeurs pourront en profiter dès le mois de juin dès lors qu’Apple aura relâché la première bêta d’iOS 12 durant la WWDC 2018.