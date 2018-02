L’Apple Watch a atteint un nouveau record de ventes en 2017

D’après les dernières données de Canalys, Apple a réussi à passer un nouveau cap avec les ventes d’Apple Watch. En 2017, la montre connectée s’est écoulée à 18 millions d’unités, soit une hausse de 54% par rapport à l’année dernière.

Le cabinet explique que l’Apple Watch Series 3 s’est vendue quasiment à 9 millions d’unités. Les Series 0/1/2 ont représenté une part de 52%, tandis que l’Apple Watch 3 a eu une part de 35%, et 13% pour la version 4G.

De toute évidence, les fêtes de fin d’année ont été la meilleure période pour les ventes d’Apple Watch. Apple a réalisé des ventes en hausse de 32% par rapport à 2016, avec 8 millions d’Apple Watch livrées durant cette période de trois mois.

Pour finir, Canalys confirme que l’Apple Watch Series 3 4G a été le modèle le plus prisé aux États-Unis, au Japon et en Australie, contrairement au Royaume-Uni, en Allemagne et en France où certains opérateurs ne supportent la 4G de la montre. C’est notamment le cas en France où seul Orange la prend en charge.