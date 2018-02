Nike propose de nouveaux prix depuis ses apps Nike + Run Club et Training Club

Nike continue d’encourager les utilisateurs à faire de l’activité physique avec de nouvelles récompenses dans l’application Nike + Run Club et Training Club.

Les nouveaux prix comprennent la sortie de listes de lecture exclusives sur Apple Music, de nouveaux exercices de méditation, des crédits de classe Pass et, à l’avenir, même un t-shirt personnalisé.

Nike a donc lancé l’initiative suivante : « Le principe est simple : plus vous êtes actif, plus vous serez récompensé. Que vous utilisiez l’application Nike Run Club ou que vous vous entraîniez avec Nike Training, vous serez récompensé en fonction de vos résultats. »

En plus des différents prix offerts, lors de l’anniversaire d’un utilisateur, Nike offrira des rabais exclusifs et d’autres promotions spécifiques. Tous les prix et récompenses ne peuvent être activés que par les utilisateurs Plus.