Des iPhone X présentent des problèmes lors de la prise d’appels, mais aussi avec le réseau

Depuis quelques semaines, certains propriétaires d’iPhone X rencontrent un bug au moment de prendre un appel. Apple est déjà au courant du problème, et travaille déjà sur une solution.

Dans le détail, le bouton « Répondre » s’afficherait immédiatement mais il resterait inactif durant 10 secondes, de fait l’utilisateur ne peut décrocher. Parfois même, ce bouton n’apparaît pas, laissant également l’utilisateur devant un écran durant la réception d’un appel.

De notre côté, nous n’avons pas rencontré ce bug, mais un autre tout aussi embêtant lié au réseau. Chaque jour, notre iPhone X sous iOS 11.2.5 perdrait plusieurs fois le réseau sans même que cela se voit à l’écran – c’est-à-dire que le réseau est bien affiché mais en réalité il est impossible de passer des appels, de récupérer ces mails ou encore de surfer sur le net. La seule solution consiste à éteindre et rallumer le réseau depuis les paramètres pour que celui revienne à la normale.

Ce même iPhone X présente également un autre bug. Il plante parfois pendant son utilisation, s’éteint avant de se rallumer et reste bloqué sur l’écran de démarrage (fond noir avec le logo Apple), et ce, durant plus d’une heure. Notez que la mise à jour ou la restauration via iTunes n’y change rien, pas même un redémarrage forcé. En fait, il revient à la vie de lui-même au bout d’environ une heure, et parfois plus.

Dites-nous dans les commentaires, si vous avez aussi rencontré un ou plusieurs de ces bug avec votre iPhone X.