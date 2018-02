Slack supprime son application native pour Apple Watch

L’application Slack a décidé de retirer son application native pour Apple Watch, dans le but d’optimiser l’utilisation de la plate-forme sur plusieurs appareils.

Slack est bien plus qu’une application pour iOS : c’est une véritable plate-forme qui permet la communication entre plus de personnes non seulement avec du contenu textuel, mais aussi et surtout de documents, d’images et d’autres contenus multimédias. Slack permettra à votre équipe de travail ou d’étude d’être beaucoup plus productive qu’auparavant, se positionnant comme un point de référence pour la communication interne au sein de l’équipe elle-même. Slack deviendra votre plateforme de référence à travers laquelle vous pourrez communiquer et partager tout ce dont vous avez besoin pour le travail de votre équipe: vous ne pourrez pas vraiment vous en passer !

Avec la mise à jour de 3.36, l’entreprise a supprimé l’application Apple Watch native disponible pour tous les utilisateurs de watchOS. Voici l’explication officielle : « Utilisateurs d’Apple Watch, il n’y a plus qu’une seule application iOS pour tous vos besoins. Nous avons supprimé l’application autonome de l’Apple Watch, mais nous pouvons vous assurer que la fonction de réception et de réponse aux messages de votre poignet fonctionnera comme avant. »

Slack veille à ce que l’expérience utilisateur ne change pas sur Apple Watch, bien que l’application native fonctionne très bien en particulier en ce qui concerne les messages directs reçus sur Slack.