Nintendo annonce Mario Kart Tour sur iOS pour 2019

C’est depuis son compte Twitter que Nintendo a annoncé le lancement prochain de son nouveau jeu iOS « Mario Kart Tour ». Les fans de Mario Kart sur console, et de Mario Kart 8 Deluxe sur Switch, devraient normalement ne pas être déçus.

En revanche, il va falloir se montrer extrêmement patient puisque « Mario Kart Tour » ne sera disponible qu’en mars 2019, soit dans plus d’un an : « The checkered flag has been raised and the finish line is near. A new mobile application is now in development: Mario Kart Tour! # MarioKartTour Releasing in the fiscal year ending in March 2019. »

Mario Kart Tour sera probablement une revue mobile du célèbre jeu, un titre qui tentera d’entrer dans le coeur des jeunes, mais qui permettra certainement de revivre de grandes émotions même pour les plus grands. Pour le moment, les informations sont encore trop minces pour savoir exactement de quoi il sera fait. Nintendo a juste accompagné son tweet du logo de Mario Kart Tour, lequel verra donc le jour en mars 2019, et encore s’il y n’y a pas de retard. Il n’est pas exclu non plus que Nintendo ait prévu une marge, auquel cas il pourrait être proposé avant la fin de 2018, si le développement se passe bien.