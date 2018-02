Apple ne signe plus iOS 11.2, 11.2.1 et 11.2.2 pour certains appareils

Apple a fait encore un peu de ménage cette nuit en arrêtant de signer iOS 11.2, iOS 11.2.1 et iOS 11.2.2 mais pour tous les appareils. Certains iPhone X, iPhone 8/8 Plus et iPad ont encore la possibilité de downgrader vers quelques versions d’iOS 11.

On ne sait pas pourquoi Apple signe encore ces versions, mais il est probable que cela ne dure pas. Si vous attendez un jailbreak iOS 11.2 > 11.2.2, nous vous conseillons de faire ce qu’il faut le plus rapidement possible pour rétrograder votre appareil. Nous vous proposons ici un tutoriel qui vous aidera à faire les manipulations de downgrade : Comment downgrader d’iOS 11.2.5 vers 11.2.2 ? [Tutoriel].

Voici la liste des appareils et des versions d’iSO 11 encore disponible à l’heure actuelle :

iPhone X (Global) : iOS 11.2

iPad 5 (celullar et celullar +WiFi) : iOS 11.2.2

premier iPad Pro 12,9″ (Wi-Fi) : iOS 11.2.2

iPad mini 4 (Wi-Fi) : iOS 11.2.2

iPhone 8 Plus (Global) : iOS 11.2, 11.2.2, 11.2.5

iPhone 8 (Global) : iOS 11.2.1

Vous trouverez sur ces firmwares en téléchargement sur https://ipsw.me. Faites vite avant qu’il ne soit trop tard, et peut-être que vous pourrez profiter du futur jailbreak iOS 11.2 > 11.2.2 dont nous parlions hier dans ce post : Le Jailbreak iOS 11.2.2 reste possible suite aux découvertes de Zimperium.