CarPlay arrive également sur le nouveau SUV Acura MDX Sport Hybrid

Le système d’infodivertissement d’Apple, CarPlay, s’étend sur de plus en plus de voitures. Le nouvel Acura MDX Sport Hybrid est le dernier SUV de Honda qui embarquera cette technologie.

Ce SUV est conçu pour le marché américain et très peu le verrons en Europe, peut-être quelques spécimens avec une plaque étrangère ou un modèle importé pourront être croisés. Il sera en vente à partir d’aujourd’hui sur certains marchés et proposera un écran tactile capacitif de 7 pouces avec le support de CarPlay et Android Auto.

Rappelons qu’il y a quelques jours, l’application de messagerie instantanée WhatsApp a été mise à jour pour supporter pleinement CarPlay.