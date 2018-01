WhatsApp ajoute le support de CarPlay

WhatsApp a ajouté le support à CarPlay dans sa dernière mise à jour qui permet aux utilisateurs de profiter de la messagerie directement sur la plate-forme embarquée d’Apple.

L’application WhatsApp pour CarPlay a également été optimisée avec une interface ad hoc conçue pour la plate-forme Apple. En cliquant sur l’icône, il n’est pas possible de parcourir la liste des conversations, mais l’utilisateur peut créer un nouveau message en utilisant Siri et la dictée vocale. Les notifications WhatsApp apparaissent sur CarPlay et les utilisateurs peuvent les toucher pour les écouter et éventuellement répondre, toujours via Siri.

Le nombre de messages non lus est également affiché sur l’écran CarPlay. Toutes les notifications apparaissent avec le nom de l’expéditeur. WhatsApp apparaît également dans le multitâche Sidebar de CarPlay, dans la fente pour les applications de messagerie et de téléphone. Cela permet aux utilisateurs de passer rapidement d’une activité à une autre pendant la conduite.

WhatsApp est l’une des premières applications de haut niveau à prendre en charge l’intégration de la messagerie CarPlay.

Contrairement aux applications créées pour iPhone ou iPad, les développeurs n’ont pas de contrôle direct sur la façon dont leurs applications CarPlay se comportent ou apparaissent à l’écran. En fait, Apple partage un ensemble limité d’APIs pour les applications CarPlay.