iOS 11.3 permettra d’approuver les achats de la famille avec Face ID !

Alors qu’il n’était pas possible jusqu’ici d’autoriser les achats sur l’App Store et sur l’iTunes Store pour les membres d’un groupe familial avec Face ID, Apple semble avoir prévu du changement dans iOS 11.3.

Actuellement proposée en version bêta, iOS 11.3 est en effet en mesure d’approuver les achats dans le cadre du partage familiale à l’aide de Face ID. Cette fonction ne s’adresse bien évidemment qu’aux propriétaires d’iPhone X, l’actuel seul iPhone à disposer de la reconnaissance faciale. Finalement, Apple a activé la même option que celle déjà proposée aux utilisateurs d’iPhone dotés de Touch ID.

Alors qu’il a toujours été possible d’approuver des achats en utilisant l’authentification biométrique, la même fonctionnalité n’a pas été implémentée pour Face ID, vraisemblablement pour la raison suivante :

« Comme ce système de déverrouillage peut facilement être berné par la forte ressemblance qu’un membre de la famille pourrait avoir avec l’organisateur du groupe, Apple a décidé de couper directement la tête du taureau. Pour ne pas courir le risque que, par exemple, une fille ressemblant fortement à la mère, ordonne l’approbation d’un achat via le Face ID, faire des achats non autorisés, la solution la plus simple était de désactiver la fonction de reconnaissance faciale pour ce type de opérations », explique 9to5Mac.

Heureusement, Apple a prévu de changer cela, comme l’atteste la bêta 1 d’iOS 11.3. Lors de la première demande d’approbation d’un achat, le parent (ou le tuteur légal) doit entrer le mot de passe – les approbations suivantes pourront ensuite être confirmées avec l’identification de visage.

Voici une démonstration en vidéo sur le processus d’activation de Face ID pour les achats App Store et iTunes :