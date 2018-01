Angela Ahrendts présente à l’ouverture du premier Apple Store en Corée du Sud

Désormais, Apple marche officiellement sur les plates-bandes de Samsung, avec l’ouverture du premier Apple Store en Corée du Sud, durant lequel Angela Ahrendts, vice-présidente des Apple Store, en était l’hôte.

Cette nouvelle boutique a ouvert ses portes le 27 janvier dans le luxueux quartier de Garosu-gil, à Séoul. Le magasin sera ouvert sept jours par semaine et accueillera diverses sessions Today organisées par Apple. Il y aura aussi un Genius bar pour les réparations et le service à la clientèle. L’extérieur et l’intérieur du magasin fusionnent à travers la façade en verre de 7,62 mètres, accueillant les visiteurs depuis le boulevard bordé d’arbres, et donne un vue directe sur la rivière Han.

Ahrendts a félicité les employés et a également passé quelques minutes avec les nombreux clients qui ont visité le magasin. Quatre arbres ont également été installés dans le magasin, conformément à la volonté de l’entreprise d’être toujours plus verte. Ces arbres sont identiques à ceux des environs.

Sur les côtés du magasin se trouve l’Avenue, inspirée des vitrines typiques d’une rue dédiée au shopping : ce sont des présentoirs interactifs qui permettent aux visiteurs de découvrir des produits et accessoires de tiers pour la musique, la maison, le codage et bien plus encore.