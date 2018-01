Apple pourrait gagner 7,5 millions d’abonnés sur Apple Music suite au rachat de Shazam

Récemment, Apple a officialisé le rachat de Shazam pour environs 300 millions de livres. Cette acquisition n’est pas anodine puisqu’elle pourrait permettre au géant américain de voir débarquer 7,5 millions supplémentaires sur Apple Music.

L’analyste Mark Mulligan de DN Capital croit en effet qu’Apple a joué une belle carte en rachetant Shazam. Pour information, le service de reconnaissance musicale est utilisé mensuellement par 150 millions d’utilisateurs actifs, ainsi que 300 à 400 millions d’utilisateurs uniques chaque année. Cette base d’utilisateurs permettrait à Apple de gagner entre 1% et 5% d’utilisateurs en plus sur Apple Music, ce qui équivaut à environ entre 1,5 et 7,5 millions d’abonnés…dans le meilleur des cas.

La firme de Cupertino qui commence sérieusement à faire de l’ombre à la concurrence telle que Spotify, compte bien aller plus loin avec le rachat de Shazam et sa base d’utilisateurs. Son objectif est de rattraper son retard dans ce marché très concurrentiel.