Place aux nouveautés d’iOS 11.3 en images !

Après la release notes d’Apple, il est temps de voir ce que donne iOS 11.3 bêta 1 une fois installé, et plus précisément sur l’iPhone X dans notre cas.

Apple a annoncé dans un communiqué de presse plus tôt aujourd’hui plusieurs nouvelles fonctionnalités à venir avec iOS 11.3, y compris de nouveaux Animojis et des dossiers dans l’app santé. Mais cette bêta 1 d’iOS 11.3 marque également le retour est des Messages dans iCloud, une fonction apparue dans les premiers bêtas développeurs d’iOS 11 et de macOS High Sierra, avant d’être retirée plus tard.

Avec Messages dans iCloud, les utilisateurs peuvent voir l’historique complet de leurs messages sur tous les appareils, même après avoir été déconnectés pendant une longue période. Comme nous l’avons listé dans notre précédent article ici, la fonction Messages dans iCloud peut être activée lors du premier lancement suite à la mise à jour vers la version bêta 1. Si les utilisateurs ont activé l’authentification à deux facteurs et les sauvegardes iCloud alors la fonction des Messages dans iCloud sera activée automatiquement.

iOS 11;3 apporte également 4 nouveaux Animojis, à savoir un crâne, un dragon, un lion et un ours. Bien entendu, ils viennent s’ajouter aux douze Animojis existants.

Une autre nouveauté que nous avons découvert se trouve dans l’application App Store. Désormais, l’utilisateur peut voir la version de l’app et son poids lors d’une mise à jour avant même de l’ouvrir.

Cet article sera mis à jour au fil de nos découvertes. Faite-nous part des vôtres que nous ne manquerons pas d’ajouter à ce post.