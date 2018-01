Apple lance son nouveau tableau de bord « Apple Music for Artists »

Apple a créé un nouvel outil pour les musiciens appelé « Apple Music for Artists », qui permet d’avoir un analyste en profondeur sur les habitudes d’achat et d’écoute des utilisateurs.

Pour l’heure, ce nouveau tableau de bord Apple Music for Artists est disponible pour quelques milliers d’artistes sélectionnés par Apple. Après la première phase de test, le lancement officiel aura lieu au printemps. L’interface est simple et propre, de sorte à ce que les artistes puissent avoir beaucoup plus de données notamment sur les habitudes d’écoute et d’achat sur Apple Music et sur l’iTunes Store.

Il y aura également des informations détaillées sur le nombre de reproductions et de spin, avec la possibilité de définir la plage horaire des dernières 24 heures au lancement d’Apple Music en 2015.

Les artistes seront en mesure de décomposer et d’analyser les données de plusieurs façons, y compris la carte mondiale, l’âge, le sexe et plus encore. Il permet d’examiner les données démographiques des auditeurs par ville, par exemple en rappelant combien de fois les femmes entre 16 et 24 ans à Los Angeles ont écouté une chanson en particulier.

Cet outil dispose d’une autre caractéristique intéressante offrant aux artistes un moyen de voir des données sur leurs pistes qui sont incluses dans les playlists d’Apple.

Par ailleurs, Apple a créé une nouvelle publicité dédiée à Apple Music, Rag’n’Bone Man :