De jolis fonds d’écran pour votre iPhone à télécharger

Après les 4 fonds d’écran de la semaine dernière, en voici 6 nouveaux qui iront très à votre iPhone, et plus précisément à l’iPhone X et son magnifique écran OLED.

Ces fonds d’écran ont été conçus par @kerrouddjm lequel propose une galerie sur dribbble. Nous vous rappelons que si vous consultez ce post depuis notre application APhonote, vous devez copier le lien et le coller dans Safari pour pouvoir télécharger le/les fond(s) d’écran, ou alors consultez-le directement depuis Safari. Notez qu’ils sont également compatibles avec tous les autres iPhone et iPod touch :

› Image 1

› Image 2

› Image 3

› Image 4

› Image 5

› Image 6