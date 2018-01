Apple s’associe au Fonds Malala pour soutenir l’éducation des filles

Dans un nouveau communiqué, Apple a annoncé son soutien au Fonds Malala lequel a vu le jour en 2013 pour permettre aux filles de pouvoir aller à l’école et recevoir une éducation.

Tim Cook prévoit de rejoindre conseil de direction du Fonds Malala. Apple viendra en aide à l’organisation avec la technologie, des programmes d’études et de recherche sur les changements de politiques nécessaires pour aider les filles partout à aller à l’école et terminer leurs études. L’objectif est d’élargir les possibilités de l’éducation secondaire à plus de 100 000 filles.

Le Fonds Malala a été mis en place par Malala Yousafzai, qui milite pour le droit des femmes. Elle a d’ailleurs reçu le Prix Nobel de la paix en 2014 : « Mon rêve est que chaque fille choisisse son propre avenir. Grâce à ses innovations et à sa philanthropie, Apple a aidé à éduquer et à responsabiliser les gens du monde entier. Je suis reconnaissante qu’Apple sache combien il est important d’investir dans les filles et adhère au Fonds Malala dans la lutte pour que toutes les filles puissent apprendre et diriger sans crainte. »

De son côté Tim Cook a déclaré : « Nous croyons que l’éducation est une grande force d’égalisation, et nous partageons l’engagement du Fonds Malala de donner à chaque fille l’opportunité d’aller à l’école. Malala est un défenseur courageux de l’égalité. Elle est l’une des figures les plus inspirantes de notre temps, et nous sommes honorés de l’aider à étendre le travail important qu’elle fait pour autonomiser les filles du monde entier. »