La dernière publicité d’Apple met en avant la fonction selfie de l’iPhone X

Apple a partagé une nouvelle publicité sur sa chaîne YouTube laquelle se concentre sur la fonction selfie du mode Portrait de l’iPhone X, le tout avec la narration de Muhammad Ali.

La vidéo met en évidence spécifiquement le mode Portrait Lighting, capable d’appliquer des effets d’éclairage sur une image, un peu comme si on était en studio. La vidéo est accompagnée d’un discours de Muhammad Ali, tiré de son discours largement connu sous le nom de « I Am the Double Greatest ».

 

Apple a publié une série de publicités pour l’iPhone X depuis la sortie de l’appareil, certains se concentrent sur l’appareil photo et d’autres sur Face ID. Rappelons que cette fonction est encore en version bêta, et Apple ne dit sur la sortie de la version finale.