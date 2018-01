Fortune : Apple reste toujours la société la plus admirée au monde

Apple se classe une fois de plus au premier rang du classement Fortune dédié aux entreprises les plus admirées au monde.

Fortune a de nouveau choisi Apple comme l’entreprise la plus admirée au monde pour la onzième année consécutive. En seconde position, on retrouve Amazon, tandis que le Top 5 est complété par Alphabet / Google, Berkshire Hathaway et Starbucks.

Apple occupe la première place dans toutes les catégories d’innovation, la qualité de la gestion, la responsabilité sociale, l’utilisation des ressources de l’entreprise, la solidité financière, la qualité des produits et services, ainsi que dans la compétitivité mondiale.

Le classement a été calculé sur la base des votes de 3 900 dirigeants, administrateurs et analystes financiers qui ont sélectionné leurs 10 sociétés « privilégiées » en fonction des différents aspects imposés par Fortune.