Trump remercie Tim Cook pour les investissements prévus par Apple aux États-Unis

Le président Trump a publiquement félicité Apple pour ses plans d’investissement aux États-Unis. Trump a également appelé personnellement Tim Cook pour le remercier de ce choix.

Trump a qualifié Tim Cook de « bon garçon » et a confirmé qu’il l’avait appelé pour le remercier personnellement après la décision d’Apple d’investir plus de 350 milliards de dollars dans l’économie américaine. Il a déclaré que c’est le montant le plus élevé jamais investi par une entreprise privée aux États-Unis et a admis que, au départ, il pensait que Cook parlait en « millions » et non « milliards ». Le président a ensuite rappelé que dans le passé, il a toujours dit que ses efforts pour améliorer l’économie américaine n’auraient jamais été un succès si Apple n’avait pas commencé à construire des usines aux États-Unis et à investir massivement dans le pays.

Trump fait également l’éloge de la décision de ramener la majeure partie du capital actuellement stocké à l’étranger. L’objectif d’Apple est de contribuer à l’économie américaine avec un investissement de 55 milliards de dollars en 2018 et de 350 milliards de dollars supplémentaires au cours des cinq prochaines années. Apple prévoit également de créer 20 000 emplois et investir dans les fournisseurs nationaux. Apple va également augmenter son fonds de fabrication de pointe de 1 à 5 milliards de dollars.

Apple prévoit de rapatrier une grande partie de ses profits à l’étranger (environ 245 milliards de dollars) et de payer 39 milliards de dollars en taxes pour compléter cette transaction. La société souligne que c’est le plus important montant d’impôt jamais payé aux États-Unis. Ces taxes, combinées aux investissements aux États-Unis et aux dépenses en capital prévues, représentent 75 des 350 milliards qui seront dépensés dans le pays d’ici cinq ans.

Apple va également dépenser 30 milliards de dollars pour embaucher de nouveaux employés dans l’actuel Apple Park et pour l’ouverture d’un nouveau campus. Ce nouveau campus Apple hébergera d’abord une grande partie du support technique pour les clients. L’emplacement sera annoncé dans les prochains mois.

Plus de 10 milliards de dollars de dépenses en immobilisations prévues par Apple seront investis dans des centres de données aux États-Unis, avec l’ouverture d’une nouvelle usine à Reno, au Nevada.