BatteryGate : La Corée du sud poursuit Apple et Tim Cook

En réduisant volontairement les performances de l’iPhone, Apple s’est mise dans une position qui va lui coûter très cher. Plusieurs actions sont menées à son encontre dans plusieurs pays à la demande des utilisateurs.

Après les autorités italiennes qui enquêtent sur Apple et Samsung pour obsolescence programmée, c’est au tour de Citizens United for Consumer Sovereignty, une association de consommateurs sud-coréenne, de mettre son grain sel dans l’affaire du BatteryGate. Elle estime qu’Apple et son dirigeant doivent prendre leurs responsabilités au sujet du ralentissement des iPhone.

Le groupe représente également environ 120 plaignants dans une poursuite pour dommages civils contre Apple déposée plus tôt ce mois-ci. Pour l’heure, le bureau du procureur du district central de Séoul s’est refusé à dévoiler la moindre information sur cette affaire, et plus précisément s’il comptait lancer une enquête sur Apple suite à cette plainte.

Bien qu’Apple propose depuis fin décembre 2017 le remplacement de batterie d’iPhone à 29€ au lieu de 89€, la baisse de prix n’y fait rien, les utilisateurs veulent plus de réponse, et demandent également à ce que le remplacement soit gratuit. Rappelons que Tim Cook a annoncé l’arrivée prochaine d’une option pour désactiver la baisse des performances d’iOS. Les utilisateurs seront également avertis dès lors que la batterie montre des signes de fatigue et s’il est nécessaire de la remplacer.