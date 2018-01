Nouveaux jeux iOS : World of Warships Blitz, Space Cycler, Cytus II et plus

En ce jeudi 18 janvier, les développeurs et les éditeurs proposent une nouvelle fournée de jeux pour iPhone et iPad. Parmi ces titres, on retrouve World of Warships Blitz, Space Cycler, Cytus II et plus.

Space Cycler

Space Cycler : 2,29€

Les extraterrestres ont conquis la planète. Seul le pilote le plus courageux peut voler en territoire ennemi pour attaquer. Combattez côte à côte avec vos amis, pilotez votre vaisseau spatial de combat pour éliminer les envahisseurs extraterrestres !

World of Warships Blitz

World of Warships Blitz : Gratuit

World of Warships Blitz est un MMO d’action mobile gratuit, conçu par Wargaming et basé sur sa version PC primée : World of Warships. World of Warships Blitz marie l’intensité et la stratégie des combats navals de la Seconde Guerre Mondiale du jeu PC avec le confort et l’immersion supérieurs des smartphones et tablettes. Vous pouvez à présent maîtriser les plus grands vaisseaux des USA, du Japon, de la Russie et du Royaume-Uni : faites votre choix parmi un large éventail de cuirassés, de croiseurs, de destroyers et même de porte-avions, et rejoignez des batailles navales épiques à 7c7 où que vous soyez !

JYDGE

JYDGE : 5,49€

Créez votre JYGE. Découvrez Edenbyrg. Essayez d’y survivre. JYGE est un rogue-hate de tir en vue de haut où vous devez créer votre propre JYGE cybernétique pour éradiquer le crime dans la méga cité d’Edenbyrg. Créez votre propre style de jeu en améliorant votre JYGE, en modifiant votre fusil Gavel et en sélectionnant les combattants adaptés à chacune de vos missions.

Blocky Racing

Blocky Racing : Gratuit

Blocky Racing est un classique du karting. Pilotez à toute allure sur 55 circuits uniques pourvus de raccourcis afin de prendre l’avantage. Déverrouillez de nouveaux véhicules dont les statistiques varient en fonction de la conception. Récupérez des bonus d’arme, comme des missiles, ou des améliorations de bouclier pour bénéficier d’avantages compétitifs sur vos concurrents. Des parties du kart se décrochent lorsqu’elles sont endommagées, et le kart finit par être détruit. Pourrez-vous survivre jusqu’à la ligne d’arrivée ?

Crystal Cove

Crystal Cove : 1,09€

Glissez pour déplacer votre triangle autour du tableau. Faites correspondre trois couleurs ou plus pour les faire disparaître, vous perdez quand vous êtes complètement entouré.

It’s Full of Sparks

It’s Full of Sparks : Gratuit

Quand votre étincelle de vie est allumée, le chrono est lancé. Étincelles de vie est un superbe jeu de plateforme à propos d’un petit pétard. Suivez ses aventures en quête de l’Ancien, un pétard mythique qui n’a jamais explosé. Or que dire d’une vie sans étincelle ?

Fly Away

Fly Away : Gratuit

Rejoignez ces petites créatures ailées dans leurs aventures à travers différents terrains de jeux. Explorez des paysages magnifiques comme les Terres de fées, l’Égypte ancienne, le Royaume des neiges, le Far West et bien d’autres mondes encore dans ce jeu immersif et plein de charme. Météo dynamique, vols de jour et de nuit, au soleil et sous la pluie.

Cytus II

Cytus II : 2,29€

Cytus II est un jeu de rythme musical. Dans l’avenir, les humains ont redéfini le développement et les connexions Internet. Nous pouvons maintenant facilement synchroniser le monde réel avec le monde Internet, en changeant la vie telle que nous la connaissons depuis des milliers d’années.

Mind Construct

Mind Construct : Gratuit

Dans Mind Construct, plongez dans un monde de science-fiction minimaliste et tentez d’amasser des souvenirs pour découvrir la destinée de la Terre – et la vôtre ! Terminez des niveaux colorés en alternant rapidité et ingéniosité pour découvrir les secrets du passé à chaque niveau !