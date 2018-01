Apple met le paquet pour avoir Jennifer Aniston et Reese Witherspoon

Apple aurait déboursé au minimum 1,25 million de dollars pour que les actrices Jennifer Aniston et Reese Witherspoon soient dans sa nouvelle série télévisée, selon le Hollywood Reporter.

Apple a conclu un accord pour créer une série télévisée de 20 épisodes mettant en vedette les actrices Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. La nouvelle série TV n’a pas encore de nom, ni même de date de sortie, bien que les premières rumeurs parlent d’une disponibilité attendue au printemps 2019. Au moins deux saisons sont prévues, pour une production qui entrera en concurrence directe avec les contenus Netflix et les autres grands noms du secteur. Nous savons seulement que cette série offrira « un regard intérieur sur la vie des gens qui aident l’Amérique à se lever tôt le matin ».

Les deux actrices recevront, individuellement, environ 1,25 million d’euros par épisode. Cela signifie qu’elles gagnneront 25 millions de dollars après les 20 épisodes de la série.

C’est une opportunité « monstrueuse » pour les deux actrices, à tel point que HBO a du mal à trouver un accord avec Whiterspoon pour la deuxième saison de Big Little Lies.

Big Little Lies est une série produite par HBO qui a eu un grand succès, et a permis de convaincre les producteurs de le renouveler pour une deuxième saison malgré les intentions initiales de s’arrêter aux premiers épisodes.

Pour la première saison de cette série, les deux protagonistes Reese Whiterspoon et Nicole Kidman ont reçu respectivement 250 000 et 350 000 $ par épisode. Cependant, ces chiffres seraient montés en flèche dans les négociations pour la deuxième saison, non seulement suite au succès de la série, mais aussi pour le « salaire » que Whiterspoon s’est vu proposé Apple.

En clair, HBO pourrait en effet devoir débourser 1 million de dollars en plus pour chacune des deux actrices de Big Little Lies afin de ne pas risquer de les perdre. L’industrie des séries télévisées est donc ébranlée à l’idée que les nombreux fonds disponibles pour Apple peuvent augmenter le salaire exigé par les acteurs les plus importants d’Hollywood.