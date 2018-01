Les fournisseurs d’Apple auraient ralenti la production d’iPhone

D’après DigiTimes, plusieurs fournisseurs chinois Apple travaillent beaucoup moins en raison d’une quantité d’une baisse des commandes d’iPhone 8, iPhone 8 Plus et iPhone X.

Plus précisément, Apple aurait demandé de ralentir la production de l’iPhone 8 et iPhone 8 Plus, apparemment moins demandés que l’iPhone X. La source parle d’une production en baisse de 15 à 30% par rapport au premier trimestre même de 2018.

Certains fournisseurs prévoiraient même suspendre temporairement leur production en février, car il existe déjà suffisamment de composants en stock pour se conformer aux nouvelles directives d’Apple.

Selon Digitimes, l’iPhone X aurait cannibalisé les ventes des deux autres modèles. Les actions Apple ont perdu -1% après la publication de cette information.