Galaxy S9 / S9+ : une possible commercialisation à compter du 16 mars

Alors que Samsung présentera ses nouveaux Galaxy S9 et S9+ lors du MWC de Barcelone le 26 février, information notamment confirmé par le président de la firme sud-coréenne, DJ Koh, Evan Blass croit connaître les dates de précommandes et de commercialisation.

Souvent bien renseigné, Evan a en effet tweeté la date du 1 mars pour le début des précommandes, soit le même jour que la fin du Mobile World Congress 2018, et le 16 mars pour la commercialisation.

According to a C-level executive at a major casemaker, the go-to-market schedule for Galaxy S9 / S9+ is as follows:

Launch – 2/26

Pre-orders – 3/1

Ships/releases – 3/16

— Evan Blass (@evleaks) 16 janvier 2018