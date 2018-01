L’iPhone 7 Plus est le deuxième smartphone le plus vendu en Chine en 2017

Dans une nouvelle note de recherche, Counterpoint confirme qu’Apple, bien qu’elle ne soit pas parmi les meilleurs vendeurs en Chine, reste la seule marque étrangère qui a une certaine importance dans le pays.

Plus précisément, l’iPhone 7 Plus a été le deuxième smartphone le plus vendu en Chine en 2017, tandis que l’iPhone 7 s’est classé cinquième. Ce chiffre confirme la propension des utilisateurs chinois pour les smartphones avec de plus grands écrans.

La part de marché de 2,8% de l’iPhone 7 Plus a été battu seulement par l’Oppo R9, qui a prend la première place avec 3% des ventes totales en 2017. En dépit d’Apple ayant deux téléphones dans les cinq premiers vendus en Chine en 2017, Oppo, Huwei et Vivo ont enregistré un chiffre d’affaires significativement plus élevé, grâce à une liste de prix beaucoup plus importante.

C’est précisément pour cette raison qu’Apple est actuellement le quatrième fabricant de smartphones en Chine. La situation pourrait s’améliorer dans les mois à venir, étant donné que les ventes d’iPhone 8 et iPhone X semblent aller très bien dans le pays.