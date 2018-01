Spectre : iOS 11.2.2 provoque-t-il des ralentissements de votre iPhone ?

Récemment, Apple a corrigé le bug Spectre lié aux processeurs de l’iPhone à l’aide de se mise à jour iOS 11.2.2. Suite à cela, un certain Melvin Mughal a effectué un test sur son iPhone 6 avant et après l’installation de iOS 11.2.2.

D’après les résultats obtenus avec GeekBench, la baisse des performances a été 41% en simple-core et de 39% en multi-core. Melvin en a donc conclu qu’iOS 11.2.2, sorti pour corriger la faille Spectre, avait une incidence directe sur l’iPhone en terme de ralentissements. Mais ce n’est pas aussi vrai qu’il nous le laisse entendre…

Plusieurs sites spécialisés ont réalisé les mêmes tests, dont iPhonote, et la perte de performances est totalement fausse. Plus important encore, John Poole, fondateur de Primatelabs et développeur de GeekBench, a une toute autre analyse sur les résultats de Melvin. Pour lui, il ne fait aucun doute qu’il y a eu falsification ou encore que Melvin a réalisé ces tests en activant le mode économie d’énergie d’iOS.

En conclusion, vous pouvez faire la mise à jour iOS 11.2.2 sans craindre la moindre perte de performances, ou ralentissements, d’autant plus qu’elle corrige la faille Spectre.