Jimmy Iovine ne compte pas quitter Apple, la rumeur était fausse !

Récemment, une rumeur annonçait le départ de Jimmy Iovine au cours de l’été 2018. Le co-fondateur de Beats s’est confié au site Variety à ce sujet pour confirmer qu’il ne comptait pas quitter le géant californien.

En place depuis près de 4 ans, Jimmy est un élément important chez Apple, il s’occupe notamment d’Apple Music, des relations entre la société et les labels et artistes. Bien que le service de streaming musical continue de grandir, Jimmy explique qu’il y a encore beaucoup à faire pour l’amener plus loin.

Il ajoute : « Je me suis engagé à faire tout ce qu’Eddy [Cue], Tim [Cook] et Apple attendent de moi, pour aller jusqu’au bout. Je fais partie du groupe ». En clair, Jimmy ne quittera pas Apple en août prochain, et c’est une bonne nouvelle en soi.