Apple Music : Jimmy Iovine pourrait quitter Apple au cours de l’été 2018

Jimmy Iovine serait sur le point de quitter le navire d’Apple au mois d’août prochain, d’après les informations de Billboard et Bloomberg. Suite au rachat de Beats par Apple en 2014, Jimmy est devenu l’un des cadres en charge d’Apple Music, où il s’occupait notamment des relations avec les maisons de disques et les artistes.

Bien qu’Apple n’ait pas confirmé ce départ prochain, il semblerait que des discordes aient lieu entre Iovine et d’autres cadres de l’entreprise dont Eddy Cue. De plus, il touchera également à cette période une importante somme suite à la vente de Beats (3 milliards de dollars), en plus de dividendes liés à ses actions Apple.

Iovine, âgé de 64 ans, est peu susceptible de rester même s’il reçoit une nouvelle offre, si l’on en croit une personne proche du dossier qui a souhaité rester anonyme. Au final, son départ doit être motivé par plusieurs raisons, y compris les désaccords avec les autres cadres…et pourquoi pas pour se lancer dans un nouveau projet dans le secteur de la musique.