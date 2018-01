iPhone X : des problèmes de surchauffe et de consommation excessive de données

Bien qu’il y ait actuellement très peu de cas dans le monde, plusieurs utilisateurs d’iPhone X se plaignent de surchauffe et d’une consommation des données un peu trop élevée.

En effet, certains utilisateurs ont remarqué que leur iPhone X surchauffait parfois d’une manière excessive, rendant impossible son utilisation. Sur Reddit, un utilisateur a même écrit qu’il a mis l’iPhone X dans le réfrigérateur pour le refroidir. Ces surchauffes peuvent entraîner le redémarrage de l’iPhone X.

Certains rapports ont également été publiés sur le forum de support officiel d’Apple

D’autres utilisateurs signalent une consommation excessive de données sur l’iPhone X. Encore une fois, nous parlons d’une consommation de données significativement plus élevée par rapport à l’iPhone précédent utilisé avec la même utilisation et par le même utilisateur. Là encore, les plaignants sont en petit nombre. Nous verrons si ces problèmes affectent de plus en plus d’utilisateurs.

Si c’est votre cas, n’hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires.