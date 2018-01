Playdigious célèbre 2018 avec des promos sur son catalogue de jeux

Playdigious, l’éditeur de jeux mobiles derrière White Night, est en train d’actualiser tous ses jeux premium pour célébrer cette nouvelle année. Il propose jusqu’à 66% de réduction sur les jeux Playdigious sur iOS et Google Play. Les ventes du nouvel an viennent de commencer, et sont valables jusqu’au 11 janvier !

› White Night : 2,29€

Après que votre voiture s’écrase mystérieusement dans la forêt, vous trouvez un abri dans un manoir ancien et sinistre. Lorsque vous explorez votre environnement, des événements étranges commencent à se produire autour de vous. Avez-vous le courage de dévoiler le passé macabre de la demeure ? Peu à peu, enquêtez, rassemblez des informations et découvrez ce qui se cache dans l’obscurité…

› Evoland : 2,29€

Evoland est un jeu d’action-aventure qui vous fait revivre l’histoire des RPG et jeux d’aventure classiques. Au fur et à mesure de votre progression dans le jeu, vous débloquez de nouvelles avancées technologiques, de nouvelles façons de jouer et des graphismes de plus en plus soignés.

› Mechanic Escape : 0.99€

Dans un monde tyrannisé par les machines, un bastion d’irréductibles TV résiste à la persécution. Vos amis disparus et le manque de ressources vous poussent à agir contre l’extinction. Bravez les dangers et partez à la recherche de vos camarades afin de sauver votre espèce !

› Puddle+ : 0,99€

Neko Entertainment, Playdigious et Le Monde vous invitent à plonger dans Puddle, un jeu hors du commun, où vous devez guider une flaque de fluide en inclinant l’environnement vers la droite ou vers la gauche ! Jouez prudemment avec la friction, la gravité, la température en utilisant les propriétés uniques de chaque type de fluide (eau, pétrole, nitroglycérine, lave en fusion, …) dans une variété d’environnements originaux.

› Stardunk Gold : 0,99€

En un mot comme en cent : c’est un jeu de basket en ligne massivement multijoueur dans l’espace (JBLMM ou “Meuporg”) ! Défiez vos amis ou des centaines de parfaits inconnus en marquant le plus de points en deux minutes.