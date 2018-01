Bridage iPhone : les iPad sont-ils également touchés en cas de batterie vieillissante ?

Alors qu’Apple a reconnu avoir mis en place un moyen de brider les performances de l’iPhone lorsque la batterie est trop usée, les utilisateurs commencent à se poser la même question au sujet des iPad. Est-ce qu’Apple ralentit intentionnellement ses tablettes ?

Pour l’heure, Apple n’a pas abordé ce sujet, alors nous avons réalisé nos propres tests à partir d’un iPad Pro 12,9″ datant de 2015. Depuis notre achat, vous imaginez bien que nous l’avons rechargé de nombreuses fois, à tel point que la batterie aurait pu montrer des signes de fatigue. Pourtant, nous n’avons eu aucun souci de cet ordre en près de deux ans d’utilisation. Néanmoins, on a voulu vérifier si les performances initiales étaient toujours d’actualité. On a alors utilisé l’application GeekBench 4 pour effectuer nos tests.

Notez que notre iPad Pro

Le résultat en multi-core est de 5 237, donc mieux que les 4 879 points annoncés par Geekbench. Idem en simple-core dont le score est de 3 086 contre 3 012 initialement.

On note une petite baisse pour le test Compute où l’on obtient 15 069, contre 15 613 points annoncés par Geekbench. En clair, notre iPad Pro ne montre aucun problème de batterie, ni même de baisse des performances. Apple ne semble donc pas brider ses iPad…à première vue. Pour les iPod touch, la question reste pour le moment en suspend car nous n’avons pas d’iPod touch sous la main pour faire ces mêmes tests.

N’hésitez pas réaliser vos propres tests sur vos iPad et iPod touch, et nous dire dans les commentaires si vous constatez la moindre anomalie ou possible bridage des performances. Cela d’autant plus intéressant si vos appareils tournent sous iOS 11, qui semble être la version où Apple a injecté sa méthode de ralentissement des performances.