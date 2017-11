Comment utiliser Face ID pour télécharger sur l’App Store ?

Votre iPhone X vient d’arriver, et vous avez encore quelques difficultés à l’utiliser ? Pas de panique, iPhonote vous donne les premiers conseils d’usage. Déjà vous pouvez commencer par lire notre test de l’iPhone X Gris Sidéral de 256Go. Vous trouverez également d’autres articles intéressants dans nos catégories iPhone X et Trucs & Astuces.

Maintenant que Touch ID a disparu de la circulation sur l’iPhone X, et pour cause il a été remplacé par la reconnaissance faciale, il faut apprendre comment utiliser Face ID pour télécharger des applications sur l’App Store. C’est très simple !

Tout d’abord, rendez-vous dans l’app Réglages > Face ID et code > et configurer Face ID en suivant bien les instructions à l’écran. Une fois terminé, il suffit de passer au vert l’interrupteur iTunes Store et App Store depuis la même page. Vous pouvez également utiliser Face ID pour déverrouiller l’iPhone X, pour Apple Pay, le remplissage automatique Safari et dans d’autres applications où vos identifiants seront demandés.

Télécharger des apps avec Face ID

Dès lors que vous avez terminé la configuration de Face ID, allez sur l’application App Store. Pour télécharger une app, il suffit d’appuyer deux fois sur le bouton latéral à droite de l’iPhone X, et vous verrez alors Face ID scanner votre visage afin de valider le téléchargement. Si le visage n’est pas le bon, cela ne fonctionnera pas. Notez au passage que Face ID ne peut enregistrer qu’un seul visage par appareil.

Il se peut que le code de votre compte Apple vous soit demandé à la première connexion. Si c’est le cas, entrez-le, et Face ID servira pour le prochain téléchargement.

Dans le cas où vous ne voulez plus utiliser Face ID pour l’App Store ou autres, vous n’aurez qu’à éteindre les interrupteurs dans l’app Réglages > Face ID et code.

Cependant, nous vous conseillons de garder Face ID actif, il pourrait se montrer encore plus pratique que vous ne le pensez, surtout si vous avez des enfants en bas âge. S’ils ont l’habitude de jouer sur votre iPhone, Face ID permettra de les bloquer s’ils souhaitent faire des achats in-app – bien sûr il ne faut pas qu’ils connaissent votre code, sinon ils pourront l’utiliser et arriver à leurs fins.