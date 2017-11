Un caméraman professionnel met à l’épreuve l’iPhone X [Vidéo]

Après que DxOMark ait considéré l’iPhone X comme le meilleur smartphone pour la partie photo, c’est au tour d’un caméraman professionnel du blog Fstoppers de donner son avis sur la partie vidéo.

Dans une nouvelle vidéo, il a mis à l’épreuve les capacités vidéo améliorées de l’iPhone X, en le comparant au Panasonic GH5, un appareil photo professionnel sans miroir. Le GH5 est un appareil photo micro quatre tiers de 20 mégapixels dont la valeur avoisine les 2000 $ sans objectif. À côté de l’iPhone X, Fstoppers se dit impressionné par les résultats.

D’une part, l’iPhone X a admirablement fonctionné à la lumière du jour et au ralenti, au point d’égaler, voire même de surpasser le GH5 en termes de couleur et de contraste dans de nombreux environnements.

Cependant, le GH5 est repassé devant en termes de stabilisation vidéo et en faible luminosité, tout comme lors d’un zoom sur un sujet.

De plus en plus de professionnels utilisent l’iPhone, et maintenant l’iPhone X, comme appareil photo principal pour des questions d’encombrement. Quand on voit le résultat, on sait pourquoi les plates-formes mobiles les intéressent sérieusement, bien qu’un smartphone ne remplacera jamais un appareil photo traditionnel. L’iPhone, comme tous les autres smartphones, a ses limites.