DxOMark : l’iPhone X est le meilleur en photo mais pas en vidéo

DxOMark, spécialisé dans le domaine de la photographie, a testé l’iPhone X lequel surpasse ses rivaux en photo, mais reste derrière le Pixel 2 en vidéo.

Après une minutieuse analyse des photos et vidéos réalisées par les différents appareils testés, l’iPhone X a réussi à dépasser le score maximum de 100 points en photo. Au total, l’iPhone X repart avec 97 points, en seconde place derrière le Google Pixel 2 qui lui obtient un score de 98 points.

Cependant, DxOMark note que l’iPhone X n’a ​​pas de concurrence pour la partie photo, puisqu’il atteint le score record de 101 points. Cela fait de lui le meilleur smartphone actuellement en circulation pour prendre des photos. En revanche, l’iPhone X obtient 89 points pour la partie vidéo, ce qui est déjà très bien.

« l’iPhone X est le meilleur appareil photo vu sur un smartphone »

Quant aux iPhone 8 et iPhone 8 Plus, DxOMark leur attribue respectivement un score total de 92 et 94 points, tout comme le Galaxy Note 8 (94 points).

Dans son test, DxOMark précise que l’appareil photo de l’iPhone X est meilleur que celui de l’iPhone 8 Plus grâce à certaines fonctionnalités uniques introduites par Apple. Le capteur de la caméra avant est le même (12 MPx), comme la lentille f/1,8 en grand angle avec un stabilisateur d’image optique (OIS) sur l’appareil principal, tandis que l’autre téléobjectif dispose d’une lentille améliorée à f/2,4, soit avec une ouverture plus large. La caméra avant intègre également un certain nombre de nouvelles technologies comme Face ID, et permet également à l’utilisateur de prendre de meilleurs selfies.

De plus, le spécialiste note que l’iPhone X fonctionne très bien avec toutes les conditions environnementales, aussi bien en intérieur qu’à l’extérieur. Il y a beaucoup moins de bruit sur les photos, le rendu est plus net, d’où la note de 101/100 de l’iPhone X pour la prise photo.

Même Austin Mann, photographe professionnel, considère que l’iPhone X est le meilleur appareil photo vu sur un smartphone. Voici l’un de ses clichés réalisé au Guatemala :

Quant à la vidéo, DxO explique que l’iPhone X est capable d’enregistrer de la vidéo 4K à 60fps, mais par rapport au Pixel 2, le bruit est considéré comme plus présent :

« Un mauvais éclairage reste difficile pour l’enregistrement vidéo avec l’iPhone X, cependant, avec une sous-exposition remarquable, on remarque seulement un peu de bruit et des irrégularités minimes dans l’autofocus. Considérons les conditions d’essai, ces petits défauts restent acceptables. Excellente stabilisation vidéo, hormis quelques oscillations occasionnelles visibles lors du tournage pendant une promenade. »

Retrouvez le test complet sur le site de DxOMark.